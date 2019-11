Verdachte straatroof Haarlemmersluis aangehouden

Dankzij de hulp van omstanders is het slachtoffer uit het water gered. Het is niet overdreven om te stellen dat het slachtoffer het zonder de hulp van omstanders mogelijk niet had overleefd. In de opsporingsprogramma’s Bureau 020 van AT5 en Bureau NH van NH Nieuws zijn op 6 november beelden getoond van de verdachte. Mede dankzij informatie van kijkers is de verdachte aangehouden.