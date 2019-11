Politie zoekt getuigen straatroof Rotgansstraat

Rond 19:30 uur stond de bezorger voor een portiek op de Rotgansstraat toen opeens zes onbekende jongens vanaf de Hoogvlietstraat aan kwamen rennen. Zij bedreigden de bezorger met een steekwapen en beroofden hem van een geldbedrag. Vervolgens renden zij weer weg in de richting van de Hoogvlietstraat.



Signalementen

De zes verdachten droegen allen gezichtsbedekking en donkere kleding. Hun lengte is tussen de 1.70 en 1.75 meter.



Getuigen gezocht

De recherche is dringend op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben in de buurt van de Rotgansstraat. Heeft u informatie voor de recherche of beschikt u over camerabeelden? Meld dit dan via 0900-8844. Anoniem bellen kan ook via 0800-7000.