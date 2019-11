Politie zoekt actief naar gesignaleerden

Als u lang openstaande boetes heeft, kan de politie u in sommige gevallen dwingen deze te betalen door u op te sluiten. Dat gebeurt niet zomaar. Er gaan een aantal stappen aan vooraf. U kunt zelf actie ondernemen om opsluiting te voorkomen. Meer informatie vindt u op de website van het juridisch loket.

Sta ik gesignaleerd?

Op de website van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) kunt u controleren of u nog een verkeers- of andere boete heeft openstaan, DNA-materiaal moet afstaan of een straf moet uitzitten. Staat er voor u een signalering open, meld u zich dan met uw legitimatiebewijs bij een politiebureau. Dit voorkomt dat de politie u op een voor u ongelegen moment meeneemt. Ook komt u als gesignaleerde niet door de paspoortcontrole heen op vliegvelden of havens. Als er voor u geen zaken meer openstaan, kunt u met een gerust hart op vakantie.