68-jarige Rotterdamse in haar woning overvallen

Rond 18.30 wordt er aangebeld bij de woning aan de Andre Gideplaats. De 68-jarige bewoonster doet open, een man zet haar opzij en loopt gelijk met een smoes naar binnen. De bewoonster vertrouwt het niet, ze wil iemand waarschuwen via de alarmknop die om haar nek hangt, maar de man ziet het en rukt de ketting van haar nek.

De vrouw merkt dan ook dat er een tweede man in de woning is, die haar spullen en meubels doorzoekt. Korte tijd later vertrekken ze weer en slaat ze alsnog alarm. Er blijkt een groot bedrag aan spaargeld te zijn meegenomen. Direct is een buurtonderzoek ingesteld, camerabeelden worden uitgekeken en eventuele sporen veiliggesteld.

Hoewel de verdachten niet veel geweld gebruikten, is de impact op het slachtoffer enorm, nog los van de schade die ze leed. Wie heeft meer informatie over de twee verdachten? Mogelijk hebben ze zich een poosje opgehouden in de portiek of op de galerij. Is iemand dat opgevallen? Wie zag rond dat tijdstip op die locatie onbekende of opvallende mannen? Heeft u beelden uit de omgeving waar de verdachten mogelijk opstaan? Deel het via het tipformulier, bel 0900-8844 of bel anoniem M. 0800-7000