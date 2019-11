Wie weet meer over de overval op een tabakshop aan de Walenburgerweg?

Het gaat om een getinte jongeman tussen de 17-20 jaar oud. Hij is lang en heeft een slank postuur. De jongen droeg mogelijk een regenbroek. Ook had hij zwarte handschoenen aan. Wie heeft meer info over de dader en/of het incident? Bel 0900-8844 of geef je info door via Meld Misdaad Anoniem. Ook ontvangen wij graag camerabeelden met betrekking tot de overval en/of mogelijke verdachte(n).