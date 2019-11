Operatie Alfa: opnieuw grote actie, kamp Lith volledig afgesloten

Operatie Alfa begon op woensdag 13 november. Na het grote onderzoek op het woonwagenkamp in Oss, vonden later nog doorzoekingen plaats in Berghem, Macharen en Oijen. In Berghem werden onder meer harddrugs en chemicaliën voor de productie van synthetische drugs gevonden: “Het gaat om een omvangrijk onderzoek dat al langere tijd loopt. Honderden medewerkers zijn zichtbaar en onzichtbaar betrokken bij deze actie tegen ondermijnende criminaliteit en dat vraagt een enorme organisatie. Daarom is deze operatie ook opgedeeld in meerdere fases”, zo vertelt de onderzoeksleiding.