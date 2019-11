Illegaal tewerkgestelde vrachtwagenchauffeur overgedragen aan Vreemdelingenpolitie

Specialisten op het gebied van transport en milieu van de Dienst Infrstructuur controleerden bij Moerdijk een trekker met oplegger en stelden vast dat de Turkse chauffeur illegaal in Nederland was tewerkgesteld. De 38-jarige chauffeur was op een toeristenvisum in Nederland gekomen en nu werkzaam voor een Nederlandse transportonderneming. Omdat de chauffeur illegaal aan het werk was verviel zijn recht op verblijf. Hierop is hij staande gehouden voor de Vreemdelingenwet en overgedragen aan de AVIM waarna hij Nederland zal worden uitgezet. Tegen het transportbedrijf zal een proces-verbaal worden opgemaakt.