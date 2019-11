Twee handvuurwapens in verborgen ruimte van auto aangetroffen

Bij de controle van de auto van de verdachte uit Huizen zagen de agenten verschillende indicatoren die duidden op de mogelijke aanwezigheid van een verborgen ruimte. Na een kort onderzoek werd die ruimte ook gevonden. Deze afgeschermde ruimte is geen voorziening die standaard in de auto aanwezig is. Deze ruimte is achteraf op professionele wijze ingebouwd. Dergelijke ruimtes hebben normaal geen ander doel dan het onttrekken van voorwerpen aan het ambtelijk toezicht. In de ruimte werden dit keer twee handvuurwapens en een zakje met witte poeder, vermoedelijk cocaïne aangetroffen. De bestuurder werd aangehouden en de de spullen en de auto in beslag genomen. Naast de controle van de auto van de man uit Huizen heeft de politie nog 48 auto’s gecontroleerd. Tien keer werd een proces-verbaal opgemaakt voor andere het rijden zonder rijbewijs, het rijden met verlopen rijbewijs, onverzekerd rijden en het rijden terwijl het rijbewijs was ingevorderd. Een auto werd afgesleept omdat de bestuurder zijn boete niet kon betalen. Anderen konden dat wel en dat leverde 11500 euro op. Van de 18860 passanten werden 277 bestuurders bekeurd voor het overschrijden van de maximum snelheid.

De Belastingdienst heeft 15117 euro aan openstaande belastingschulden ter plaatse geïnd. Elf auto’s zijn in beslag genomen en direct afgevoerd.