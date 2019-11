Twee verdachten aangehouden voor hondenbroodfokkerij

Anonieme meldingen

Na twee anonieme tips via Meld Misdaad Anoniem startte de politie een onderzoek naar de vermeende hondenfokkerij. In dit onderzoek werd samengewerkt met de Landelijke Inspectie Dienst (LID) en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). In de woning werden meerdere pups, vooral van het ras Franse Bulldog, aangetroffen. Hoewel het welzijn van de dieren niet in het geding was, werd wel vastgesteld dat beide verdachten niet over de vereiste vergunning voor het fokken van honden beschikten. Ook bleek dat de honden bedrijfsmatig werden gefokt. Zodoende was hun woning niet volgens de juiste eisen ingericht. Bovendien ontbrak de verplichte administratie voor het houden van een fokkerij. Na het bezoek van de politie is de fokkerij en verkoop van de honden gestopt.

Henk Bosker, politiemedewerker met de neventaak Dierenwelzijn, is blij met de anonieme meldingen: ‘Dat heeft ons in dit onderzoek zeer geholpen om te weten te komen wat er in de betreffende woning met de honden gebeurde. Voor mensen die een hond willen kopen, is het belangrijk te weten dat de hondenfokker- en verkoper geregistreerd moet staan. Dat voorkomt dat je je hond koopt bij een illegale fokker, met alle risico’s die daarbij komen kijken.’



Afpakken

Na een financiële berekening blijkt dat de verdachten op illegale wijze vermoedelijk ca. 130.000 euro aan inkomsten hebben verdiend. Vaak ziet de politie dat bij meldingen over dierenwelzijn ook sprake is van andere, vaak ondermijnende, vormen van criminaliteit. Portefeuillehouder Joop de Schepper: ‘Het is ook in deze zaak mooi om te zien dat de aanpak van dierenzaken steeds meer onderdeel worden van het politievak. Het onderzoek toont aan dat deze verdachten een fors geldbedrag hebben verdiend met deze illegale hondenfokkerij. Dit ten nadele van fokkers die wel over de juiste papieren beschikken en op een legale manier honden fokken. Door beslag te leggen op de woning van de verdachten mag het duidelijk zijn dat dit soort ondermijnende criminaliteit niet mag lonen.’



Proces-verbaal

De verdachten zijn na verhoor in vrijheid gesteld. De politie maakt proces-verbaal tegen hen op. Het dossier zal naar het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie worden gestuurd. De officier van justitie zal op grond van het proces-verbaal beslissen wat met de verdachten gaat gebeuren.