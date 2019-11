Jeugdgevangenis wordt politieschool

Het terrein in Den Dolder gaat flink op de schop. Er is behoefte aan onderwijsruimten, kantoren, buitengebied waar geoefend kan worden, sportvoorzieningen en schietbanen. De politie onderzoekt nog of het gebouw van de jeugdgevangenis kan worden hergebruikt. Volgens Den Uyl is dit vanuit het perspectief van duurzaam hergebruik een mooi streven. ‘Gezien de beperkingen door de indeling en constructie van het gebouw is dit nog een behoorlijke uitdaging. We gaan in ieder geval voor een duurzame en toekomstgerichte herontwikkeling van deze locatie in Den Dolder.’