Twee straatroven in Almere in korte tijd; politie houdt twee verdachten aan

Om 21:45 fietste een 15-jarige jongen over het fietspad langs de Evenaar in Almere. Hij luisterde muziek tijdens zijn rit naar huis in de richting van de Stripheldenbuurt. Plots werd hij ingehaald door twee jongens op een scooter die voor hem op het pad stopten. Hij moest vol op de rem en toen hij stilstond vroegen de jongens aan hem hoe laat het was. Om achter het tijdstip te komen pakte de jongen zijn telefoon en vertelde hij hen hoe laat het was.

De behulpzame jongen zag toen dat de bestuurder van de scooter een hamer in zijn hand had en deze omhoog hield. Hij beval de jongen zijn telefoon te geven omdat het ‘skere tijden zijn’. Uit angst deed de jongen wat hem gezegd werd. De jongen moest ook zijn hoofdtelefoon afstaan.

Met de buit op pad verdween de scooter in de richting van de Regenboogbuurt. Het slachtoffer fietste met de schrik naar huis en de politie werd ingeschakeld.

Tweede beroving

Toen de politie de aangifte opnam kwam er een vergelijkbare melding binnen van een straatroof met precies hetzelfde modus operandi en signalement. Ook dit keer werd er een telefoon gestolen onder bedreiging van een hamer. Nu van een 17-jarige jongen. Deze beroving vond plaats bij de bushalte verzetswijk.

De agenten zijn meteen op zoek gegaan naar de verdachten en trof het duo al snel aan op Evenaar. Deze twee zijn aangehouden en meegenomen voor verhoor. De verdachten zijn 17 en 18 jaar oud en afkomstig uit Amsterdam.