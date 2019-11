Getuigenoproep poging plofkraak Vondelstraat

Rond 03:00 uur deden twee mannen, gekleed in regenkleding, een poging om het pinautomaat open te breken met behulp van explosieven. Een voorbij rijdende politieagent zag de verdachten bij het pinautomaat. Toen de mannen de politieauto zagen, vluchtten ze op een motorscooter via de Van Maerlantstraat in de richting van de Melis Stokelaan. De politie zette de achtervolging in, maar de verdachten wisten te ontkomen.

Bij het pinautomaat lag een explosief. De omgeving is afgezet en de omliggende woningen zijn uit voorzorg ontruimd. De bewoners zijn tijdelijk elders ondergebracht. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam ter plaatse en stelde de springstof veilig.

De politie doet verder onderzoek en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien, heeft u meer informatie over de daders en/of bent u in bezit van relevante camerabeelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

2019225460