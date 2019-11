Getuigenoproep straatroof Regbertslaan

De jongen fietste over de Regbertslaan toen een zwarte BMW vanuit de Breelaan hem tegemoet kwam rijden en voor hem stopte. Twee mannen stapten uit en bedreigden de jongen met een voorwerp dat op een vuurwapen leek. Het slachtoffer gaf zijn spullen af en de mannen gingen er in de auto vandoor. De politie is een onderzoek gestart en zoekt getuigen. Het slachtoffer verklaarde dat zijn belagers er als volgt uitzagen;

De bestuurder;

blanke huidskleur

bruine ogen

ongeveer 1.90 meter lang

ongeveer 30 jaar oud

sprak goed Nederlands

droeg een zwarte broek, zwarte schoenen en een zwarte korte jas.

De passagier:

blanke huidskleur

iets kleiner dan de bestuurder

ongeveer 30 jaar oud

sprak goed Nederlands

geheel in zwart gekleed

Heeft u de verdachten of de auto in de omgeving gezien? Of heeft u andere informatie over deze beroving? Bel dan met de politie via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

2019225163