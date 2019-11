Man gepakt voor handel in illegaal vuurwerk

Wegens het vermoeden van handel in vuurwerk werd de man die avond in de gaten gehouden door onopvallende agenten. De overdracht van het vuurwerk werd gezien door deze politiemensen. Hierop is de aankopende partij aangehouden en het geleverde vuurwerk is in beslag genomen.

De Hoofddorper is korte tijd later door andere agenten aangehouden. De man is voor verhoor en onderzoek meegenomen naar het politiebureau. In de woning van de man vonden agenten tijdens een doorzoeking ongeveer twintig kilo illegaal vuurwerk aan. Ook dit vuurwerk is in beslag genomen.

De politie onderzoekt de zaak verder.

Vuurwerk

Handelingen met professioneel (illegaal) vuurwerk zijn strafbaar en worden als een misdrijf bestempeld. De politie treedt hard op tegen verkopers en kopers /gebruikers van illegaal vuurwerk. Wie wordt aangehouden, heeft een strafblad. Ook tegen mensen die legaal (consumenten) vuurwerk op een verkeerde manier gebruiken wordt opgetreden, omdat dit levensgevaarlijk is en overlast en forse schade veroorzaakt.