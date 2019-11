Autokraker neemt spullen mee met Track & Trace

Dinsdagavond kreeg de politie rond 22.00 uur een melding van een getuige, die zag dat er mogelijk een auto-inbraak plaats vond op de Herengracht. De politie had op die plek, nabij de 'Gouden Bocht' een gewone auto neergetzet, met spullen voorzien van ‘Track & Trace’. Aan de hand van de melding van de getuige en met behulp van dit systeem konden agenten de inbreker en het gestolen goed volgen. Ze kwamen uit bij een woning in Amsterdam waar ze de verdachte aantroffen en dat wat uit de auto was gestolen. In de woning lagen ook persoonlijke eigendommen, die uit de auto ernaast op de Herengracht waren gestolen en kledingstukken met een geschatte nieuwwaarde van 18.000 euro.