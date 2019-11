Gestolen goederen in winkel gebruikte producten

De politie stapte gisteren om 10.15 uur de winkel binnen en sloot deze tijdelijk af ten tijde van de doorzoeking. Er was informatie dat veelplegers gestolen goederen in dit filiaal te koop aanboden. Naar aanleiding daarvan is een strafrechtelijk onderzoek gestart en daaruit volgt de verdenking dat dit filiaal inderdaad regelmatig gestolen goederen aanneemt. Bij deze doorzoeking is een aantal gestolen goederen aangetroffen. Ook is vastgesteld dat er fouten zijn gemaakt bij de registratie in het Digitaal Opkopers Register (DOR). Dit register is bedoeld om heling van goederen te voorkomen. Het kan de politie helpen om gestolen goederen te traceren als er aangifte is gedaan.