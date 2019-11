Blauwe dag in Delfshaven

Verkeerscontroles

Tijdens de acties leidden motoragenten bestuurders naar de controleplaats toe, waar ze onder de loep werden genomen door alle deelnemende partners. Sommige bestuurders werden willekeurig van de weg gehaald, van andere was door verzamelde informatie al bekend dat ze mogelijk bezig waren met ondermijnende criminaliteit.

Tien voertuigen zijn in beslag genomen en er is voor ruim 22.000 euro aan openstaande belastingschuld geïnd. Een bijrijder dacht te kunnen vluchten en werd alsnog aangehouden. Hij moest nog een gevangenisstraf van 56 dagen uitzitten en een bekeuring van 1200 euro betalen. Op het Spartaplein zijn meerdere bromfietsers gecontroleerd.

Horeca controles

Gedurende de dag zijn vijf horecagelegenheden bezocht. In een café trof de politie honderd gram cocaïne en softdrugs aan. In een ander café werd honderd gram hasj gevonden en had een bezoeker mdma bij zich en een mes. In een ander café had een bezoeker 4 gram cocaïne op zak. Alle drugs zijn in beslag genomen, de mensen die drugs op zak hadden zijn aangehouden.

Preventief fouilleren

Er is preventief gefouilleerd om te kijken naar bezit van wapens en drugs, mogelijk onverklaarbaar bezit zoals luxe auto’s, dure sieraden en grote contante geldbedragen. Het fouilleren leverde onder twee busjes pepperspray, twee boksbeugels, een taser in de vorm van een zaklamp en een mes op. Verder werd er zwaar vuurwerk aangetroffen en een tas met hennep.

Openbaar vervoer

Wie donderdag met het openbaar vervoer reisde, zag ook daar de aanwezigheid van politieagenten en RET-personeel. Er zijn ruim vijftig boetes uitgedeeld voor onder meer zwartrijden. Een man werd op heterdaad aangehouden voor diefstal, dronkenschap en belediging van de aanwezige agenten.

Spookbewoning

De gemeente heeft twaalf panden bezocht waar mogelijk sprake kon zijn van spookbewoning. Spookbewoning houdt in dat er niemand ingeschreven staat, maar er toch mensen wonen waarvan dus niet bekend is dat zij daar wonen. De politie is tijdens de controles gisteren ook het gesprek aangegaan met de VVE’s van de betreffende panden.

Garagebedrijven en MTO’s

De gemeente heeft o.a. met de belastingdienst garages en money transfer zaken bezocht. De dienst Stadsbeheer en politie hebben enkele ondernemers aangesproken op het niet juist invullen van het opkopersregister (DOR) en twee andere ondernemers werden alsnog aangesloten op het register. Stadsbeheer controleerde tevens op de aanwezigheid van alcohol; bij twee garages werd alcohol aangetroffen. Deze is verwijderd en de garagehouders hebben een waarschuwing gekregen. DCMR wees garagehouders op de verplichtingen op milieugebied. De money transfer zaken kregen tips over een juiste administratie en werden gewezen op bouwtechnische gebreken. Hier worden hercontroles voor gepland.

In gesprek met buurtbewoners en winkeliers

Naast deze resultaten, hebben de verschillende partijen veel informatie verzameld. Informatie die in andere onderzoeken wellicht het ontbrekende puzzelstukje kan zijn. “Daarnaast hopen we een duidelijk signaal aan de buurt af te geven. We werken samen met partners aan een beter en mooier Delfshaven, waar geen ruimte is voor criminaliteit”, zegt Hans Hoekman, agent in Delfshaven en mede-organisator van de Blauwe Dag. Ook levert het gesprekken op met buurtbewoners en ondernemers in de wijk. “Dit is voor ons heel waardevol, want buurtbewoners houden ons op de hoogte van de problemen in de wijk. Zo maken we Delfshaven samen veiliger.”