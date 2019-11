Jongeren met messen en bivakmutsen aangehouden in centrum Rotterdam

Informatie over mogelijke plunderingen zetten agenten en handhavers vanavond op scherp Agenten fouilleerden preventief ruim 70 mensen in de stad. In totaal werden zeven jongens aangehouden in de leeftijd van 11 tot 22 jaar. Drie van hen hadden een mes op zak. Ook kwamen er nog bivakmutsen tevoorschijn. Twee jongens konden geen identiteitsbewijs laten zien en twee anderen voldeden niet aan bevel of vordering.



De 22-jarige aangehouden jongen gooide een fles op straat. Toen een agent in burger hem hierop aansprak trok de jongen een mes. Dat had hij beter niet kunnen doen, want met hulp van een andere agent werd hij meteen tegen de grond aan gewerkt. Ook hij zit vast op bureau.