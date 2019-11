Politie houdt verdachte gewelddadige straatroof aan

De beroving vond plaats op het Lombardijenpad in Barendrecht. De jongen ging daarna naar huis, maar besloot later toch naar het politiebureau te gaan. Agenten stelden direct een onderzoek in. Onder meer getuigenverklaringen leidden naar de 16-jarige verdachte.

De politie doet verder onderzoek naar de tweede verdachte en komt daarbij graag in contact met getuigen? Heeft u donderdagavond iets gezien of gehoord op het Lombardijenpad of heeft u andere informatie die de politie kan helpen? Neem contact op via 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Anoniem blijven? Bel M. op 0800-7000 of ga naar www.meldmisdaadanoniem.nl