Man met lachgasflessen aangehouden

Op vrijdag 22 november 2019 om 2.50 uur controleerde surveillerende agenten een auto op de Arduin. Ze hadden gezien dat in de auto een man lag te slapen. De man had geen ID-bewijs bij zich. Hij was in het bezit van een blokje hasj wat aanleiding was om de hele auto te doorzoeken. In de kofferbak van deze 17-jarige verdachte vonden de agenten 11 volle en 10 lege cilinders lachgas. Het vervoer van deze cilinders op deze manier is verboden en de man is aangehouden.