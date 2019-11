Operatie Alfa blijft actief: 'Nog genoeg te onderzoeken'

In een chalet op een vakantiepark in Friesland vonden agenten donderdag een vuurwapen, verstopt onder een matras. Op het kamp in Lith werden donderdag acht handgranaten gevonden en ook later die avond was het raak. Een gepantserde auto op het woonwagenkamp werd volledig doorzocht, aanvankelijk zonder succes. Een specialist van de Defensie bleef zoeken en ontdekte uiteindelijk een verborgen ruimte in de auto met daarin een vuurwapen. De verborgen ruimte bleek op een vernuftige wijze ingebouwd boven het dashboardkastje in de auto. Op het kamp in Oss werd vorige week donderdag ook al een auto gevonden met een soortgelijke ruimte. Ook toen werd een vuurwapen gevonden. Bij een woning en een bedrijf in Oss werden meerdere voertuigen in beslag genomen, waarvan een aantal gestolen bleek te zijn. Het lijkt erop dat op deze locatie gestolen voertuigen werden omgekat.