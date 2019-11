Man zwaargewond na mishandeling Ede

De afgelopen dagen is met verschillende getuigen gesproken. Ook zijn verschillende camerabeelden bekeken. Toch komt het onderzoeksteam graag in contact met mensen die mogelijk meer weten over deze zaak, maar nog niet gesproken hebben met de politie. Diverse camerabeelden uit de buurt zijn bekeken, mogelijk dat er nog meer camera’s in de buurt van de Gasperisingel zijn waarvan de beelden nog niet gedeeld zijn. Die kunnen alsnog gedeeld worden via deze link: https://bit.ly/35r6u0R

2019517030 (MvS)