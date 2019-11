Verdachten (3) vast; gestolen sieraden in auto

Een alerte getuige zag de mannen zich verdacht gedragen in Genemuiden en belde de politie. Toen de mannen in hun auto vertrokken, reed de getuige er achteraan om hun positie door te geven. De rijroute van de mannen was onlogisch en bij hun staandehouding door de agenten, klopt ook hun verhaal niet. De verdachten blijken notoire inbrekers te zijn. De agenten deden verder onderzoek en vonden een zak vol sieraden in de auto. Daarop zijn de verdachten gearresteerd. Ze bleken naast de sieraden ook inbrekersgereedschap bij zicht te hebben.

De verdachten zijn mannen in de leeftijd van 20 en 23 jaar (Nieuwegein) en 29 jaar (Utrecht). Ze zijn aangehouden voor heling van gestolen goederen en worden vandaag verhoord.



Vervolgonderzoek

De sieraden, inbrekerswerktuig en de auto zijn inbeslaggenomen voor verder onderzoek. Diezelfde vrijdagavond-gisteren- bleek al dat enkele sieraden eerder bij een inbraak in Haarlem zijn weggenomen.

Alle sieraden worden in de politiesystemen ingevoerd om hun oorsprong te kunnen achterhalen. Waarschijnlijk worden die binnenkort ook via socialmedia getoond zodat ze door de mogelijke eigenaren herkend kunnen worden.

Door de afdeling Forensische Opsporing wordt verder onderzoek aan de auto gedaan naar meer mogelijk verborgen ruimtes.

In de omgeving van Genemuiden waar de verdachte gisteravond zijn gesignaleerd, wordt nog gekeken naar een mogelijke inbraaklocatie. Als mogelijke getuigen iets gezien hebben, horen we dat als politie graag. Dat kan via het algemene nummer 0900 - 88 44.



2019522132 (JA)