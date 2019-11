Aanhoudingen bij controles op Noordplein

Een andere man viel op omdat hij duizenden euro’s in contanten bij zich droeg. Hij kon geen goede verklaring geven voor het geld en er waren omstandigheden die wezen op mogelijk witwassen. Daarom is het geld in beslag genomen zodat de herkomst onderzocht kan worden. De zoon van de man was het niet eens met dit besluit en kwam dusdanig in opstand dat het onmogelijk werd de controle voort te zetten. De 25-jarige Rotterdammer werd aangehouden voor het verstoren van de openbare orde.