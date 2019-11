Zwaargewonde en aanhouding bij steekincident Rotterdam

Het slachtoffer is een 49-jarige man uit Den Haag. Het onderzoek en de zoektocht naar de overige verdachten is in volle gang. Op de locatie waar het gebeurd is en in de omgeving wordt sporenonderzoek verricht, wordt met getuigen en omwonenden gesproken en uitgezocht of er camera's zijn die het incident opgenomen zijn of die de vluchtroute van de verdachten in beeld brengen.

Heeft u informatie of beelden en hebt u nog niet met de politie gesproken?

Laat het weten en/of upload uw materiaal via onderstaand tipformulier. U kunt ook bellen met 0900-8844 of, als u anoniem wil blijven, via M. 0800-7000.