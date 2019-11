Meerdere aanhoudingen na opstootjes in de horeca

Agenten hadden een melding gekregen dat portiers van een horecagelegenheid een man staande hielden, die mogelijk een tas had gestolen. In de Schuiffelstraat troffen ze hen aan. De verdachte had op dat moment een aannemelijk verhaal over hoe hij aan die tas was gekomen. Op het moment dat de agenten zijn verhaal wilden verifiëren, kregen ze een melding over een vechtpartij op de Vlasmarkt. Doordat alle politie-inzet daar nodig was en er vier aanhoudingen werden verricht, hebben de agenten besloten de verdachte van de tasdiefstal te laten vertrekken, uiteraard zonder de tas. Na de vechtpartij en aanhoudingen meldde zich een 27-jarige Middelburgse wier tas was weggenomen in een horecagelegenheid aan de Vlasmarkt. Ze kreeg haar tas terug, maar er bleken spullen uit verdwenen te zijn. Ze deed aangifte van diefstal van onder andere haar telefoon. De eerder betrapte verdachte, een 27-jarige inwoner van Middelburg, is zaterdagochtend alsnog buiten heterdaad aangehouden op verdenking van diefstal. Hij wordt vandaag verhoord.