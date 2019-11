Onderzoek na dodelijke aanrijding

Op vrijdag 22 november 2019 om 23.30 uur kwamen er meerdere meldingen binnen dat een auto tegen een boom was gereden op de Liesbosweg. Ter plaatse hebben brandweer en ambulancepersoneel alles gedaan om de bestuurder, die bekneld zat, te redden. Maar de 30-jarige inwoner uit Etten-Leur is daar aan zijn verwondingen overleden. De weg is geruime tijd afgezet geweest voor het politieonderzoek. De bestuurder is door onbekende oorzaak de macht over zijn stuur verloren en daardoor van de weg geraakt waar hij tegen een boom tot stilstand is gekomen. De familie is door agenten op de hoogte gebracht van het trieste nieuws