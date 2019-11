Politie geconfronteerd met dumping drugsafval

Surveillerende politiemensen troffen vrijdagmiddag 22 november rond 14.45 uur een aantal vaten aan in een sloot in de Holstraat in Oud Gastel. Ze alarmeerden andere hulpdiensten die ook ter plaatse kwamen. Brandweerlieden constateerden dat één van de in totaal 20 vaten en jerrycans nog open was, damden de sloot af en stelden een onderzoek aan het water in, dat gelukkig in orde bleek te zijn.

Diezelfde middag rond 16.40 uur meldde een boswachter aan de politie dat hij in de Hogerwaardpolder in Woensdrecht 17 vaten/jerrycans vol vermoedelijk afval van een synthetische drugslab had aangetroffen. Ook hier zijn diverse gespecialiseerde hulpdiensten en bedrijven ter plaatse gekomen om het illegale drugsafval op te ruimen.

In beide gevallen is het drugsafval na onderzoek door een gespecialiseerd bedrijf opgehaald. De politie doet onderzoek naar de herkomst van het drugsafval.