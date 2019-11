Twee jongens verdacht van beschieten treinen

Meerdere politie-eenheden spoedden zich naar het station. Daar troffen ze verschillende geschrokken passagiers. Die verklaarden dat ze in de trein zaten. Net voordat de trein Breda in reed hoorden ze een knal en zagen ze dat de ruiten van de trein verbrijzelden. Gelukkig waren het alleen de buitenste ruiten van het dubbelglas. De binnenste ruiten bleven heel en daardoor raakte er ook niemand gewond. Maar geschrokken was men wel. Er bleken vijf ruiten kapot en er zat schade aan de trein zelf. Omdat er inderdaad de mogelijkheid bestond dat er op de trein geschoten was werd iedere inzetbare surveillance-eenheid op pad gestuurd om het traject dat de trein had gereden tussen Tilburg en Breda te controleren op zoek naar mogelijke schutters. Korte tijd later kwam vanuit he station in Eindhoven een melding dat ook daar een trein binnen was komen rijden met een verbrijzelde ruit. Die trein had ongeveer op hetzelfde moment hetzelfde traject gereden in tegenovergestelde richting.