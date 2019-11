Twee verdachten opgepakt na overval

De medewerker van cameratoezicht kon de twee verdachten volgen op zijn systeem. Politieagenten van het horecatoezicht wisten op basis van zijn aanwijzingen twee verdachten aan te houden in de stad. Het tweetal zat bij een ander restaurant te eten. Het zijn een 34-jarige man en een 20-jarige man zonder bekende vast woonplaats in Nederland maar al langer verblijvend in Tilburg. Een van de mannen had een broodmes bij zich. Beide mannen zijn ingesloten aan het bureau.