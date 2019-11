Onderzoek naar aantreffen overleden man

Door politiemedewerkers is vrijdagavond gestart met een technisch- en buurtonderzoek, dat zaterdag doorgaat. De toedracht van overlijden is nog onbekend. Op dit moment liggen alle scenario’s nog open in het lopende onderzoek dat tot laat in de nacht ter plaatse is doorgegaan. Ook is er onderzoek naar de identiteit van betrokken nog gaande. Het lichaam is vannacht uit het water geborgen en overgebracht naar een laboratorium voor nader onderzoek naar de doodsoorzaak.