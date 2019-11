Politie zoekt getuigen overval

Rond 18.00 uur kwamen er twee mannen met gezichtsbedekking de nagelstudio binnen. De medewerksters moesten onder bedreiging van wapens geld geven. Toen zij heel hard begonnen te schreeuwen zijn de overvallers ervandoor gegaan. Het duo is de nagelstudio uitgerend in de richting van de Bickerstraat. Hier is een getuige achter één van de overvallers gerend. Hij zag dat deze overvaller in een auto stapte in de Van Asperenstraat. Hierna zijn beide mannen niet meer aangetroffen.

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of informatie? Neem dan contact op met de politie op 0900-8844. Anoniem kan ook op 0800-7000.

2019226626