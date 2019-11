Getuigenoproep steekincident Waterlandplein

Om duidelijk te krijgen wat de aanleiding is geweest voor het steekincident, waar het incident zich heeft afgespeeld en welke andere personen erbij betrokken zijn geweest doet de recherche een dringend beroep op getuigen die zaterdagavond tussen tussen omstreeks 22.00 en 22.30 uur iets gezien of gehoord hebben op het Waterlandplein of in de nabije omgeving.

Heeft u informatie voor de recherche? Neem dan contact op via 0900-8844, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via onderstaand tipformulier, waar u ook rechtstreeks beeldmateriaal kunt uploaden.