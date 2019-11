Greep uit de kassa, we zoeken getuigen

Uiteraard heeft de aangever na dit voorval de politie gebeld. In eerst instantie werd gemeld dat er geen buit was maar later bleek dit toch wel te zijn. We zoeken getuigen die binnen of buiten het café iets gemerkt of gezien hebben. Er zijn camerabeelden van het voorval dus we hopen dat we via die weg achter de identiteit kunnen komen van deze laffe daders. Maar het zou erg veel helpen als iemand ons een tip zou kunnen geven over de identiteit van de verdachten. Dat kan via ons Team Criminele Inlichtingen(TCI), bel 0900-8844 ze NIET uw naam maar vraag direct naar TCI.

Ieder informatie is welkom:

- via de banner onder dit bericht

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M

- anoniem via 0900-8844, niet uw naam zeggen en meteen vragen naar TCI (Team Criminele Inlichtingen)