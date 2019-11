Politie doet onderzoek naar geweldsincident

Bij de politie kwam rond 01.20 uur een melding van een vechtpartij binnen. Volgens de binnengekomen informatie zou daarbij iemand gewond op straat liggen. In de Noordstraat troffen agenten inderdaad een gewonde man aan, het gaat om een 36-jarige man uit Axel. Hij is per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis. Uit onderzoek bleek dat de man vermoedelijk in een café in de Noordstraat onenigheid heeft gehad met een groep mensen. Om de ruzie te sussen, zou een cafébezoeker het latere slachtoffer buiten hebben gezet. Toen mensen uit de groep de horecagelegenheid later verlieten, zou het opnieuw tot een conflict zijn gekomen en zou de 36-jarige man uit Axel door meerdere mannen zijn mishandeld. De politie heeft direct een uitgebreid onderzoek ingesteld en daarbij diverse getuigen gesproken. Ook zijn er op diverse plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen auto’s plus inzittenden gecontroleerd. Dit gebeurde omdat er tijdens het onderzoek namen van potentiële verdachten of kentekens van mogelijk betrokken voertuigen werden genoemd. Dit heeft helaas nog niet geleid tot de aanhouding van verdachten.

De politie zet het onderzoek voort.