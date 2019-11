Politie onderzoekt twee vuurwerkincidenten en zoekt getuigen

In de nacht van zaterdag 23 op zondag 24 november kort na middernacht kreeg de politie de melding dat iemand zwaar vuurwerk tegen de deur van een woning had gegooid of gelegd. De agenten waren snel ter plaatse, maar zagen geen verdachten in de omgeving van de woning. Aan de woning was forse schade ontstaan aan de voordeur. De bewoners hebben aangifte gedaan van brandstichting en/of vernieling.

Op donderdagavond 21 november kort voor middernacht bleek de auto van het stel te zijn vernield met vuurwerk. De motorkap was ontzet en de voorruit gebarsten. Ook hiervan is aangifte gedaan.