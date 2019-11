Twee aanhoudingen na steekincident, politie zoekt getuigen

De aanleiding voor het steekincident ligt vermoedelijk in een discussie over een opengetrapte tuinpoort. Een 61-jarige vrouw uit Roosendaal had rond 18.00 uur een aantal jongens aangesproken op het feit dat haar tuinpoort was opengetrapt. Toen haar 23-jarige zoon zich in het gesprek mengde, liep de situatie uit de hand en ontstond een steekincident, waarbij één van de jongens (een 17-jarige inwoner van Roosendaal) en de 23-jarige man steekwonden op liepen. De 23-jarige man is ter plaatse door ambulancepersoneel aan zijn verwonding behandeld en daarna aangehouden op verdenking van poging doodslag c.q. zware mishandeling en meegenomen naar het politiebureau. De 17-jarige jongen moest per ambulance naar een ziekenhuis worden vervoerd en is zaterdagavond in het ziekenhuis aangehouden op verdenking van poging doodslag c.q. zware mishandeling.