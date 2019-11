Water verraadt aanwezigheid hennepkwekerij, politie houdt verdachte aan

De politiemensen stelden een onderzoek in de woning in om te achterhalen wat de oorzaak voor de wateroverlast was. Daarbij troffen ze op twee plaatsen in de woning hennepkwekerijen aan (aantal planten onbekend). Omdat het water onder andere via de meterkast wegliep, moesten medewerkers van Enexis de stroom in de straat uitschakelen om een veilige werksituatie te kunnen creëren. Toen de bewoner van de woning rond 03.00 uur thuis kwam, is hij direct aangehouden.

Een gespecialiseerd bedrijf heeft de hennepkwekerijen geruimd. De verdachte heeft de nacht in de cel doorgebracht en wordt zondag verhoord.