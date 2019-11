Woninginbreker op heterdaad aangehouden

Rond 23:20 uur kreeg de politie de melding van een inbraak in een woning aan Leeuweriklaan. Daarop zijn wij meteen met meerdere eenheden ter plaatse gegaan. Bij aankomst bleek de verdachte zich in de tuin te verschuilen. De 35-jarige man uit Hoogeveen werkte niet mee aan zijn aanhouding en heeft hierbij onder andere een agent mishandeld.



Onderzoek

Er is door ons in en rondom de woning sporenonderzoek gedaan, hierbij is onder andere een politiehond ingezet. Het onderzoek loopt. We komen graag in gesprek met mensen die rond het tijdstip van de inbraak iets opvallends hebben gezien in de omgeving van de Leeuweriklaan. Heeft u informatie die ons in ons onderzoek kan helpen? Neem dan contact op met 0900-8844.