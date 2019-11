Politie houdt drie verdachten aan voor ramkraak tankstation

Rond half 1 kregen agenten een melding dat het inbraakalarm afging in het tankstation aan de Van Heemstraweg. Binnen vijf minuten waren de eerste agenten ter plaatse. Ze zagen dat de pui van het tankstation eruit was gereden. Door het Operationeel Centrum (meldkamer) werden andere politieauto’s in de buurt op strategische plekken gezet. Al snel zagen agenten een bestelbusje rijden op de Maas en Waalweg. Het busje viel meteen op, waardoor de agenten het busje in de gaten hielden. Alertheid van de agenten was terecht. Bij de A73 werd het busje aan de kant gezet. Er zaten drie mannen in en agenten vonden inbrekersgereedschap en de kluis die was buitgemaakt bij de ramkraak. Deze spullen worden verder onderzocht. De rol van de drie verdachten worden wordt verder onderzocht. Rond 5 uur meldde zich een getuige dat er een uitgebrand voertuig langs de weg stond in Appeltern. Het zou gaan om een witte bestelbus. Dit is dezelfde bestelbus die is gebruikt bij de ramkraak, eerder die nacht.