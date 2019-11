Politie zoekt getuigen van mogelijke dumping drugsafval

Het is niet de eerste keer dat er mogelijk drugsafval gedumpt wordt in Arnhem. Het dumpen van drugsafval zorgt voor gevaarlijke situaties. Het afval is afkomstig zijn van illegale drugslaboratoria en kan zeer brandbaar, sterk bijtend of giftig zijn. De politie in Arnhem is daarom extra alert op verdachte situaties en roept mensen op om ook alert te zijn. Drugsdumpingen vinden vaak plaats in het donker. Vaak gaat het om grotere hoeveelheden die met bestelauto’s of kleine vrachtauto’s vervoerd worden. Wees alert als u een auto ziet op een niet voor de hand liggende plaats in het bos of buitengebied (doodlopend weggetje). Verdachte situaties kunt u melden bij 0900-8844.