Plofkraak op geldautomaat

Rond 03.30 uur werd door meerdere mensen bij de meldkamer van politie melding gedaan van een plofkraak in de Dorpsstraat bij een geldautomaat van de ABN/AMRO. Volgens getuigen zou er sprake zijn van meerdere daders en er was gezien dat een scooter was weggereden in de richting van Oudkarspel. Meerdere bewoners waren wakker geworden van de harde klap en de gevel van het pand bleek ernstig vernield.

De politie heeft direct onderzoek gedaan en heeft afgelopen nacht meerdere mensen gesproken. De afdeling Forensische opsporing is ter plaatse geweest voor sporenonderzoek en de EOD in verband met de explosieven.

De recherche doet onderzoek en is nog op zoek naar mensen die mogelijk extra informatie hebben over de daders of over de vluchtroute.

Vragen aan het publiek

De recherche heeft de volgende vragen:

* Heeft u voorafgaand aan de plofkraak tussen 03.00 en 03.30 iets verdachts gezien in de omgeving van de Dorpsstraat, of mensen die zich hier verdacht ophielden?

* Heeft u vlak na de plofkraak voertuigen weg zien rijden of is iets anders afwijkend opgevallen en heeft u dit nog niet gemeld bij de politie?

* Heeft u overige informatie die kan helpen bij het onderzoek naar het opsporen van de daders?

Belt u dan a.u.b. met de recherche in Alkmaar via telnr. 0900-8844.

Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000

Vermeldt u er a.u.b. zaaknummer 2019227474 bij. Dank!