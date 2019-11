Getuigenoproep gewelddadige straatroof metrostation Amsterdam Noord

Bij de politie is een signalement van een verdachte bekend:

Man

Donkergetinte huidskleur

Tussen de 1.85 -1.90 meter lang

Droeg een rode hoodie en een zwart/grijze jas

De politie is een onderzoek gestart en spreekt graag met getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord tijdens het incident? Of heeft u andere informatie dat kan bijdragen aan het onderzoek? Neem dan contact op via 0900-8844, bel Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of gebruik onderstaand tipformulier.