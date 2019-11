Poging straatroof Hoofdweg

Het slachtoffer reed in een rode Citroen C1 en parkeerde deze op de Hoofdweg. Het slachtoffer was kennelijk vanaf de A10 gevolgd door een witte scooter of motorscooter met twee personen. Op de Hoofdweg kwamen deze twee personen op hem afrennen en één van de mannen bedreigde hem met een vuurwapen of een daarop gelijkend voorwerp en eiste zijn horloge. Aangezien het slachtoffer het horloge niet direct af kon doen ontstond er een worsteling, waarbij de andere dader met pepperspray spoot.

Buurtbewoners reageerden op het lawaai en deden ramen open en gooiden met spullen naar de straatrovers. Hierop renden de daders weg en reden ze met de scooter zonder buit weg. De witte scooter was voorzien rode stickers in de vorm van vlammen. Het slachtoffer raakte lichtgewond door de klappen, die hij tijdens de worsteling kreeg en had last van branderige ogen.