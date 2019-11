Vier aanhoudingen voor steekincident Abraham Kuyperlaan

Het onderzoek naar de toedracht is nog in volle gang. Uit eerste bevindingen lijkt het alsof de groep zich zeer overlastgevend gedroeg en dat het slachtoffer, een 49-jarige man uit Den Haag, hier iets van zei en hierdoor ruzie kreeg met het groepje, waarbij één van de jongeren de man neerstak.



Diezelfde avond werd een grote zoektocht naar de daders gestart, met verschillende agenten in de buurt en de inzet van Burgernet. De 17-jarige Rotterdammer kon op heterdaad worden aangehouden. De overige verdachten, een jongen uit Spijkenisse van 16 jaar en twee jongens uit Rotterdam van 16 en 15 zijn een dag later in hun huis aangehouden. Bij één van de verdachten werd thuis ook nog een alarmpistool gevonden.