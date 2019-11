Alerte klant grijpt 'overvallers' in de kraag

Rond 16.15 uur liepen twee 14-jarige jongens, één met masker op, de winkel binnen en riep ‘dit is een overval’. De andere jongen filmde het voorval. Een man die in de winkel aanwezig was besloot in te grijpen en de jongen rustig naar buiten te begeleiden. Eenmaal buiten zeiden zij dat het om een geintje ging. De jongens zijn weggelopen, hevig geschrokken medewerkers achterlatend.

Dankzij cameratoezicht hebben agenten de jongens later aan kunnen houden in het Hendrikhof. Zij zijn meegenomen naar het bureau voor verhoor en verder onderzoek.