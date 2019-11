Getuigen autobrand gezocht

De politie stelt een onderzoek in en komt graag in contact met mensen die rond het tijdstip van de brand iets verdachts hebben gezien in de omgeving van het Rozenplein. Zij kunnen zich, desgewenst anoniem, melden. Melden / informatie doorgeven kan via:

- 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000 of het meldingsformulier van M