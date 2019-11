Tramsingel Breda woensdag afgesloten voor reconstructie dodelijk verkeersongeval

Op dinsdagavond 27 augustus overleed de bijrijdster van een quad toen het voertuig waar zij op zat op de kruising Tramsingel en Gieterijstraat in aanrijding kwam met een personenauto. De beide opzittenden, een 34-jarige man uit Tilburg en een 30-jarige vrouw uit Breda, van de quad raakten destijds gewond en werden naar een ziekenhuis overgebracht. De vrouw overleed later in de nacht aan haar verwondingen. De verkeersongevallendienst van de politie hoopt met de uitkomsten van de reconstructie meer helderheid te krijgen over de exacte toedracht van het ongeval.