Operatie Alfa gaat door: opnieuw kopstukken opgepakt

Kort daarna viel een arrestatieteam een woning in Helmond binnen. Een 44-jarige bewoner werd opgepakt. Hij wordt naast lidmaatschap van een criminele organisatie verdacht van wapenhandel. Rond de klok van 16.00 uur werd in Oss een man van 24 jaar door een arrestatieteam aangehouden. De man zat toen in zijn auto. Ook hij wordt verdacht van drugshandel en lidmaatschap van een criminele organisatie. De leider van het onderzoek: “Ook dit viertal had een belangrijke rol in de criminele organisatie waar wij in ieder geval sinds 13 november volop mee bezig zijn. Vanwege de beperkingen kunnen wij ook nu geen nadere details geven over de exacte verdenkingen.” Ook of er nieuwe acties komen wil hij niet kwijt: “Het is een onderzoek van de lange adem en alles is nauwkeurig door ons gepland. Meer wil ik er niet over kwijt op dit moment”, zo laat hij weten. Bij de aangehouden mannen zit niet de man die de politie donderdag op wilde pakken. Naar hem wordt nog gezocht.