Identiteit overleden man bekend

Zondagmiddag heeft buurtonderzoek plaatsgevonden bij de vijver waar de man is gevonden. De politie heeft gesproken met diverse voorbijgangers en mensen uit de buurt. De informatie uit deze gesprekken is input voor het onderzoeksteam. De politie houdt op dit moment nog rekening met alle mogelijke scenario’s rondom het overlijden van de man. Maandagmiddag wordt sectie verricht op het lichaam.

Heeft u iets bijzonders gezien?

De politie komt graag in contact met mensen die mogelijk meer informatie hebben over deze zaak. Heeft u iets bijzonders gezien of gehoord in de buurt van de vijver aan de Doorderweg of heeft u andere informatie die kan bijdragen aan het onderzoek naar het aantreffen van de man? Bel met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Lichaam in vijver

Vrijdagavond rond 21.00 uur kreeg de politie melding een passant dat er een lichaam in een visvijver lag. Het is nog onduidelijk hoelang de man precies in het water heeft gelegen.